Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 25 листопада 2023 року, 15:00.

У матчі 14 туру іспанської Ла Ліги Барселона в гостях не змогла обіграти Райо Вальєкано (1:1).

Господарі поля першими відкрили рахунок у матчі, коли на 39 хвилині результативним ударом відзначився Унаї Лопес.

Команда Хаві намагалася реабілітуватися у другій половині зустрічі, але все на що вона була здатна цього дня — це гол зусиллями Лежена, який зрізав м'яч у свої ворота на 82 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Райо Вальєкано — Барселона у 14 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Райо Вальєкано — Барселона 1:1

Голи: Унаї Лопес, 39 — Лежен, 82 (автогол).

Райо Вальєкано: Димитрієвський — Балью, Мумін (Сіс, 75), Лежен, Еспіно — Паласон, Унаї Лопес (Рацу, 78), Валентин, де Фрутос (Бебе, 69) — Камельо (Фалькао, 75), Трехо (Кіке) Перес, 68).

Барселона: Пенья — Канселу, Крістенсен, Іньїго Мартінес, Бальде — де Йонг, Ромеу (Гюндоган, 55), Педрі (Фермін Лопес, 75) — Ямаль (Рафінья, 75), Левандовські, Ферран Торрес (Жоао Фелікс, 65).

Попередження: Еспіно, Унаї Лопес — Педрі, Ромеу.