Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 17-го туру Прімери, який пройде 17 грудня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Мадрид та Вільярреал. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

РЕАЛ МАДРИД — ВІЛЬЯРРЕАЛ

НЕДІЛЯ, 17 ГРУДНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОРХЕ ВАСКЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Реал на приємній ноті завершив виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів. Столичний гранд переміг на виїзді Уніон з рахунком 3:2 і здобув максимум можливих пункті. Щоправда, в чемпіонаті не зміг обіграти Бетіс, через що команда Карло Анчелотті поступилася лідерством у турнірній таблиці сенсаційній Жироні.

Попередні вихідні Вільярреал також не дуже добре — після домашньої поразки від Реал Сосьєдада з рахунком 0:3 важко бути в гарному настрої. Клуб досі не може зафіксувати хорошу серію результатів, і звільнення Пачети з посади тренера на початку листопада в цьому плані мало що змінило. У Європі справи йдуть трохи краще – андалусійський колектив вийшов у плей-оф Ліги Європи. Завдяки перемозі над Ренном вдалося стати лідером своєї групи.

Хоча Вільярреал може бути задоволений своїми нещодавніми безпосередніми зустрічами, у ширшій перспективі він не може похвалитися сприятливим балансом. Було лише шість перемог, але більшість матчів завершувалися перемогою Мадрида.

Проте минулого сезону він двічі обіграв свого опонента в Ла Лізі – 2:1 вдома та сенсаційно 3:2 на Сантьяго Бернабеу. Реал взяв реванш у Кубку Короля, де виграв з рахунком 3:2. Втім, варто згадати, що тоді команда навіть вела в тому матчі з рахунком 2:0 і була доволі непоганою за грою, необхідно бути сконцетрованим протягом всього матчу із цим колективом.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Аррісабалага — Васкес, Рюдігер, Алаба, Менді — Вальверде, Кроос, Модрич, Беллінгем — Родріго, Хоселу

Вільярреал: Йоргенсен — Терратс, Альбіоль, Габбія, Альті — Ахомаш, Парехо, Капу, Баена — Морено, Серлот

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