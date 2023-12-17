Іспанія

Барса знову втрачає очки.

У матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона в гостях не зуміла подолати опір Валенсії (1:1). Правий латераль "блаугранас" Жоау Канселу прокоментував невдалий результат команди.

"Ми мали моменти, щоб забити ще два-три голи. Ситуація у лізі стає важкою, але ми маємо боротися до кінця. Якби ми реалізували всі моменти, то забили б 3-4 голи.