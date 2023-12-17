Барса знову втрачає очки.
Канчелу, Getty Images
17 грудня 2023, 09:21
У матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона в гостях не зуміла подолати опір Валенсії (1:1). Правий латераль "блаугранас" Жоау Канселу прокоментував невдалий результат команди.
"Ми мали моменти, щоб забити ще два-три голи. Ситуація у лізі стає важкою, але ми маємо боротися до кінця. Якби ми реалізували всі моменти, то забили б 3-4 голи.
У нас дуже молода команда, і ми переживаємо важкий період. Барселона – один із найбільших клубів у світі, тому ми зазнаємо величезного тиску. Мені це подобається, але ми переживаємо важкий час. Нам слід рухатися вперед"
, — наводить слова португальця sport.es
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