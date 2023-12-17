Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 16 грудня 2023 року, 22:00.

У матчі 17 туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона в гостьовому протистоянні розібрався з Валенсією (1:1).

Команда Хаві переважала суперників у першому таймі, проте так і не забила голів. Власне, як і Валенсія, яка зусиллями Романа Яремчука могла розраховувати на швидкий гол, але свій момент не реалізувала.

А ось після перерви атаки пішли в обидва боки поля, тому команди обмінялись голами, після чого "кажани" вдало відбивались від атак опонентів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Валенсія — Барселона в 17 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Валенсія — Барселона 1:1

Голи: Гільямон, 70 — Феліш, 55

Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Москера, Діакабі, Х. Васкес (Гасеровські, 81) — Перес (Амалла, 72), Пепелу, Гільямон, Лопес (Фулькьє, 81) — Яремчук (Канос, 62), Дуро (Марі, 81).

Барселона: Пенья — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гюндоган (Ямал, 81), де Йонг, Педрі — Рафінья, Левандовські, Феліш (Ферран, 72).

Попередження: Перес — де Йонг, Канселу