Іспанія

Інформація видання Marca все ж таки не підтвердилась.

Український голкіпер Андрій Лунін опинився у стартовому складі мадридського Реала на матч сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

"Вершкові" невдовзі прийматимуть Вільярреал на Сантьяго Барнабеу. Місце в основі мадридців знайшлося і для українця Луніна.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Вільярреал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкувати за головними подіями у ньому можна буде на нашому сайті.