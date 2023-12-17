Інформація видання Marca все ж таки не підтвердилась.
Андрій Лунін, Getty Images
17 грудня 2023, 20:46
Український голкіпер Андрій Лунін опинився у стартовому складі мадридського Реала на матч сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги.
"Вершкові" невдовзі прийматимуть Вільярреал на Сантьяго Барнабеу. Місце в основі мадридців знайшлося і для українця Луніна.
Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Вільярреал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкувати за головними подіями у ньому можна буде на нашому сайті.