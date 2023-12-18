Іспанія

Керманич Реала прокоментував роль українця в складі своєї команди.

Напередодні мадридський Реал здолав Вільярреал у домашньому матчі сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Реал — Вільярреал 4:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті після завершення гри прокоментував свій вибір на позиції голкіпера цього вечора й у майбутньому.

"Лунін? Він — один з двох наших основних воротарів. Інший — Кепа. Єдине, що в мене зараз на думці — виграти гру в четвер, відпочити тиждень і подумати про те, хто буде воротарем після відпустки", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал зіграє в гостях проти Алавеса.