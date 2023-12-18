Іспанія

Черговий ентренадор "нервіонців".

Севілья після звільнення уругвайськго фахівця Дієго Алонсо, недовго залишалася без головного тренера.

Як повідомляє офіційний сайт андалусійського клубу, новим ентренадором команди став Кіке Санчес Флорес. 58-річний іспанець підписав контракт до 30 червня 2025 року.

Флорес відомий по роботі з Валенсією у середині 00-х років та Атлетіко, з яким він виграв Лігу Європи та Суперкубок УЄФА у 2010 році. Останнім місцем роботи тренера був Хетафе, з яким він працював у період з 2021 по 2023 роки.

Іспанець став третім тренером Севільї протягом цього сезону. До нього було звільнено восьмого жовтня — Хосе Луїса Менділібара та 16 грудня — Дієго Алонсо.

Наразі, Севілья набрала 13 пунктів у 16 ​​турах і посідає 17-е місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.