Іспанія

Уругвайський спеціаліст недовго займав посаду головного тренера "нервіонців".

Севілья оголосила про звільнення 48-річного уругвайця Дієго Алонсо з посади головного тренера, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Розгромна поразка у домашньому поєдинку з Хетафе стала для керівництва "нервіонців" останньою краплею. Алонсо протримався на посаді всього 14 матчів.

З 10 жовтня, моменту призначення уругвайського спеціаліста, Севілья виграла всього у двох поєдинках — вони здолали Кінтанар та Асторгу у Кубку Іспанії. На стадії 1/16 фіналу, жеребкування якого відбулося у вівторок, 12 грудня, їм протистоятиме Ферроль, який виступає у другому дивізіоні Іспанії.

Севілья нещодавно також вилетіла з Ліги чемпіонів, а їхня серія без перемог у Ла Лізі становить вже 10 поєдинків.