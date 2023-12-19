Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 19 грудня 2023 року, 20:00.

У рамках 18 туру іспанської Ла Ліги Валенсія здобула мінімальну перемогу над Райо Вальєкано.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Серхі Канос, який і приніс до активу "кажанів" три очки.

Український форвард Валенсії Роман Яремчук з'явився на полі на 82-ій хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Райо Вальєкано — Валенсія в 18 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Райо Вальєкано — Валенсія 0:1

Гол: Канос, 61

Райо Вальєкано: Дімітрієвскі — Раціу (Фалькао, 80), Мумін, Лежен, Чаваррія — Паласон (Гарсія, 81), У. Лопес (К. Перес, 69), Сісс, де Фрутос (Бебе, 69) — де Томас, Камельйо (Нтека, 62)

Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Діакабі, Москера, Васкес (Фулькьє, 71) — Д. Лопес (Ф. Перес, 71), Гільямон, Пепелу, Канос (Гонсалес, 82) — Дуро (Яремчук, 82), Амалла (Г. Пауліста, 90+2)

Попередження: К. Перес, 70, Нтека, 90+5 — Гільямон, 34, Васкес, 50, Амалла, 75, Ф. Перес, 81, Діакабі, 90+5

Вилучення: Коррея, 90+1