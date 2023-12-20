Керманич Реала висловив побажання представникам Феміди.
Карло Анчелотті, Getty Images
20 грудня 2023, 13:28
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті напередодні гостьової гри вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса висловився щодо потенційних нововведень у роботі системи VAR, а також загалом про роботу суддівського корпусу в Іспанії.
"Аудіо-коментар арбітрів VAR під час гри? Це доволі цікава маленька деталь, але не більше того.
Мені, власне, байдуже, що говорять арбітри під час гри.
Але я на Різдво хочу побажати їм усього найкращого й щоб вони припускались якомога меншої кількості помилок.
Ну, або хоча б менше, аніж це було в 2023 році", — заявив італійський фахівець.
Матч Алавес — Реал відбудеться 21 грудня, о 22:30.