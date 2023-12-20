Іспанія

Керманич Реала висловив побажання представникам Феміди.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті напередодні гостьової гри вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса висловився щодо потенційних нововведень у роботі системи VAR, а також загалом про роботу суддівського корпусу в Іспанії.

"Аудіо-коментар арбітрів VAR під час гри? Це доволі цікава маленька деталь, але не більше того.

Мені, власне, байдуже, що говорять арбітри під час гри.

Але я на Різдво хочу побажати їм усього найкращого й щоб вони припускались якомога меншої кількості помилок.

Ну, або хоча б менше, аніж це було в 2023 році", — заявив італійський фахівець.

Матч Алавес — Реал відбудеться 21 грудня, о 22:30.