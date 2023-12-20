Іспанія

Керманич Реала — про конкуренцію на позицію голкіпера.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті поділився враженнями від поточної конкуренції на позиції голкіпера між українцем Андрієм Луніним та іспанцем Кепою Аррісабалагою.

"Обидва почуваються дуже добре, ми дуже щасливі. Лунін значно спрогресував та продемонстрував велику впевненість, а Кепа зберіг свій звичний високий рівень. Я хотів нагородити їх обох.

Кепа зіграє завтра, а в другій половині сезону, думаю, я виберу одного з двох", — цитує слова Карло Анчелотті офіційний сайт Реала.

Нагадаємо, раніше Карло Анчелотті також висловився про прогрес Андрія Луніна.