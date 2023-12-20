Каталонці зацікавлені в бельгійському хавбекові.
Амаду Онана, getty images
20 грудня 2023, 19:56
Центральний півзахисник Евертона Амаду Онана потрапив до сфери інтересів каталонської Барселони. Про це повідомляє FootMercato.
За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" провело переговори з оточенням 22-річного бельгійця сенегальського походження щодо можливого трансферу.
Відзначається, що сума потенційного переходу оцінюється більш ніж в 50 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що підписати Амаду Онана також хоче Манчестер Юнайтед.
У поточному сезоні хавбек Евертона провів на клубному рівні 17 поєдинків, в яких він забив два голи та віддав один асист.