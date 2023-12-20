Іспанія

Каталонці зацікавлені в бельгійському хавбекові.

Центральний півзахисник Евертона Амаду Онана потрапив до сфери інтересів каталонської Барселони. Про це повідомляє FootMercato.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" провело переговори з оточенням 22-річного бельгійця сенегальського походження щодо можливого трансферу.

Відзначається, що сума потенційного переходу оцінюється більш ніж в 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що підписати Амаду Онана також хоче Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні хавбек Евертона провів на клубному рівні 17 поєдинків, в яких він забив два голи та віддав один асист.