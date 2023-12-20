Іспанія

Барселона з дублем Серхі Роберто ледь подужала останню команду Ла Лігі

Альмерія ще жодного разу не перемагала в поточному розіграші чемпіонату, але на полі потужного суперника ледь не зачепилась за прийнятний результат.

Барселона — Альмерія, Getty Images

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Барселона — Альмерія 3:2

Голи: Рафінья, 34, Роберто, 60, 83 — Баптістао, 40, Едгар, 71



Барселона: Пенья — Канселу, Араухо, Крістенсен (Кунде, 46), Бальде — Гюндоган, Роберто, Фермін (Ромеу, 67) — Рафінья (Ямал, 76), Левандовські, Феліш (Ферран, 46).



Альмерія: Машиміану — Посо (Мендес, 64), Чумі, Едгар, Монтес, Акьєме — Аррібас, Лопі, Баба, Рамазані (Ембарба, 77) — Баптістао (Лазаро, 77).



Попередження: Рафінья, Крістенсен, Араухо — Посо, Лопі, Баба