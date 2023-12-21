Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють севільський Бетіс та Жирона.

Севільський Бетіс та каталонська Жирона зіграють поміж собою в рамках вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Мануель Пеллегріні, після нічиєї проти баскського Реала Сосьєдад (0:0), залучив до стартового складу Бельєріна та Міранду на фланги оборони, тоді як Гвардадо зіграє в опорній зоні, а Ассане та Родрі долучаться до лінії атакувальних півзахисників.

Мічел, у порівнянні з перемогою над Алавесом (3:0), використав із перших хвилин Пабло Торре на правому фланзі атаки, тоді як Артем Довбик знову очолить напад, а Віктор Циганков через травму залишився поза заявкою.

Бетіс: Сілва — Бельєрін, Песселья, Чаді, Міранда — Гвардадо, Рока — Ассане, Родрі, Айосе — Вілліан Жозе.

Запасні: Вьєтес, Абде, Іглесіас, Енріке, Карвалью, Крус, Сократіс, Абнер, Руїбаль, Алтіміра, Менді.



Жирона: Гассаніга — Д. Лопес, Блінд, Е. Гарсія — Коуту, Мартін, А. Гарсія, Гутьєррес — Торре, Довбик, Савіо.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Бернардо, Арнау, Кебе, Стуані, Валері, Хуанпе, Соліс, Порту.



Гра Бетіс — Жирона почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.