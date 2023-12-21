Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 18-го туру Прімери, який пройде 21 грудня та розпочнеться о годині 20:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Бетіс та Жирона. Протистояння повинно бути доволі цікавим.

БЕТІС — ЖИРОНА

ЧЕТВЕР, 21 ГРУДНЯ, 20:00. БЕНІТО ВІЛЬЯМАРІН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РІКАРДО БЕНГОЕЧЕА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Жирона продовжує впевнено рухатися по цьому сезону Прімери. Чергова перемога із дублем Артема Довбика в матчі проти Алавеса дозволила повернутися на перше місце у таблиці. Колектив Мічела не програє з вересня і сподівається демонструвати такі результати протягом наступних поєдинків. Очікує черговий непростий виїзд.

Бетіс наразі не може претендувати на четвірку, що називається його головною ціллю. Відставання від Атлетіко складає декілька пунктів, отже необхідно лише вигравати наступні матчі, якщо хлопці Мануеля Пеллегріні дійсно хочуть спробувати потрапити до Ліги чемпіонів.

Головною проблемою може бути відсутність Іско. Півзахисник, що відновив кар'єру після невдачі у іншому андалусійському клубі, отримав перебір жовтих карток, тому не допоможе своїм товаришам у важкому матчі.

А ось в несподіваного лідера не прийме участь Віктор Циганков. Декілька інших важливих футболістів також навряд чи зіграють, загалом склад повинен бути достатньо основним.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бетіс: Сілва — Руїбаль, Песселья, Ріад, Абнер — Альтіміра, Рока — Перес, Родрі, Еззальзулі, Жозе

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Лопес, Блінд — Коуто, Мартін, А. Гарсія, Гуттьєрес — Порту, Савіо, Довбик

Не зіграють: Фекір, Сабалі, Родрігес, Бартра, Браво — Циганков, Хастін, Рока, Еррера, Б. Гарсія, Вілья, Артеро

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