Іспанія

Нова угода розрахована до літа 2026 року.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із захисником Давідом Лопесом.

Нова угода з 34-річним іспанцем розрахована до літа 2026 року.

Лопес приєднався до Жирони влітку минулого року. Нинішнього сезону він провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі.

Зараз Жирона, де виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик, очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал на два бали.

Свій наступний матч Жирона проведе проти Бетіса. Гра відбудеться завтра, 21 грудня.