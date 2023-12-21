Іспанія

Більшість представників Ла Ліги підтримала її позицію.

Майже всі клуби іспанського чемпіонату очікувано виступили проти ідеї створення Суперліги.

Жирона, Атлетіко, Бетіс, Хетафе, Лас-Пальмас, Валенсія, Осасуна, Вільярреал, Севілья, Мальорка, Кадіс, Сельта та Гранада підтримали позицію Ла Ліги, опублікувавши свої заяви щодо сьогоднішніх новин про потенційне остаточне створення нового турніру в Європі.

Низка іспанських клубів поширила у своїх офіційних сторінках у соцмережах хештег #EarnItOnThePitch, який спочатку було опубліковано Ла Лігою.

У мадридському Атлетіко, зокрема, заявили, що європейська футбольна спільнота не підтримує створення Суперліги.

"Проти неї виступають Німеччина, Франція, Англія, Італія, Іспанія (крім Реала та Барселони) та інші. Ми виступаємо за захист ширшої європейської футбольної родини, збереження внутрішніх ліг і забезпечення кваліфікації до європейських змагань завдяки результатам на полі протягом кожного сезону", — йдеться у заяві "матрацників".

Нагадаємо, проти Суперліги вже також висловилися Манчестер Юнайтед і Баварія.