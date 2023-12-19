Іспанія

Іспанський фахівець поділився своїми думками після гри з Алавесом.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував перемогу своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти Алавеса (3:0), у якому оформленим дублем відзначився український форвард Артем Довбик.

"До завершення першого кола залишилося ще дві гри. Це рівень Реалу, Барселони та Атлетіко — команд, які вигравали чемпіонати. Ці гравці творять історію, а зараз ми мінімізували переваги суперника. Ми дуже добре зрозуміли, що нам потрібно, і рівень моїх гравців був дуже високий.

Очікування голів були близькі до двох і наші моменти були дуже чіткими. Ми багато разів закидали м'яч вперед і завжди мали перевагу в атаці. Це важливіше, ніж якість ударів. Ми знали, що можемо віддати передачу вглиб на Довбика, і він прийме м'яч, створюючи зону для можливості забити гол.

Жирона — Алавес 3:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Ми не футуристи, ми думаємо тільки про наступну гру з Бетісом, яка буде дуже складною. Зараз ми досягли успіху, Реал дуже гарний, а Барселона та Атлетіко наберуть ще багато очок. Наш шлях буде проходити від гри до гри, і коли ми дістанемося 30 туру, тоді подивимося, що ми змогли добитися.

Я бачу багато інформації про Жирону. Зараз ми перебуваємо у моменті зосередженості, і нам нічого не заважає. Після перемоги над Барселоною ми отримали багато похвал, і, можливо, ми могли б загубитися, але менталітет у нас хороший, і це дає мені надію", — наводить слова Мічела Marca.

Після 17 турів Жирона очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги, випереджаючи Реал на два очки.