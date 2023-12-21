Іспанія

Відбувся черговий матч 18 туру іспанського чемпіонату.

У матчі 18 туру іспанської Ла Ліги Реал Сосьєдад у гостях не зміг обіграти Кадіс. Матч закінчився із рахунком 0:0.

"Біло-блакитні" володіли суттєвою територіальною перевагою, проте до забитих м'ячів це не призвело. Кадіс небезпечно виглядав на контратаках, які часто закінчувалися неточними ударами по воротах.

За весь матч було зафіксовано лише три удари у площину воріт, два з яких завдали господарі поля.

Після 18 турів Реал Сосьєдад набрав 31 очко і посідає шосте місце в Ла Лізі, а Кадіс має 15 балів і 17 рядок перед зоною вильоту.

Кадіс — Реал Сосьєдад 0:0

Кадіс: Хіль — Пірес Сілва, Чуст, Хіменес (Каррера, 90+4), Валенсія — Наварро (Н'Гессан, 65), А. Фернандес (Собріно, 64), Алькарас, Алехо (Окампо, 77) — Гомес (Гвардіола, 65), Де ла Флор.

Реал Сосьєдад: Реміро — Тірні, Ле Норман, Субельдія, Одріосола (Траоре, 46 (Елустондо, 69 (Муньйос, 80))) — Оярсабаль, Меріно (Туррєнтес, 69), Субіменді, Мендес — Кубо, Умар (К. Фернандес, 69).

Попередження: Алехо, Хіменес, Алькарас — Реміро.