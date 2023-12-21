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Очільник Ла Ліги за словом в кішеню не лізе.

Голова іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас різко висловився про реакцію на рішення суду ЄС на користь Суперліги.

"Вони вже починають одурманювати, як і попереджалося. Вони завжди могли організувати змагання поза УЄФА та ФІФА, це не можна заборонити. Питання, на яких умовах вони повинні перебувати під егідою УЄФА та ФІФА.

Йдеться про те, що необхідні прозорі, чіткі, об'єктивні правила для затвердження турнірів, які не ґрунтуються лише на несхваленні – має бути нормативна структура, об'єктивна, яка потребує рівних умов для всіх, а не особисте рішення окремих керівників ФІФА та УЄФА.

Змагання, подібні Суперлізі, не обов'язково повинні бути дозволені. Поставивши питання загального характеру щодо правил ФІФА та УЄФА, Європейський Суд не виносить рішення стосовно цього конкретного проекту.