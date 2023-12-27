Іспанія

Негативний ефект від знаходження клубу у City Football Group.

Якщо Жирона продовжить свій неймовірний виступ в іспанській Ла Лізі та зможе забронювати місце у Лізі чемпіонів, то клубу доведеться зіткнутися з деякими кадровими проблемами. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, якщо команда Мічела зможе фінішувати у першій четвірці чемпіонату Іспанії, то у клубу практично немає шансів зберегти у своєму складі захисника Яна Коуту та вінгера Савіо Морейру.

Вся річ у тому, що якщо Жирона проб'ється до ЛЧ, то там, скоріш за все, виступить Манчестер Сіті – у двох клубів один власник.

У даному випадку привілеї перебування Жирони в City Football Group перейдуть на інший бік і матимуть негативний ефект. УЄФА забороняє проводити трансфери між клубами одного власника, якщо вони виступають в тих самих турнірах.

Контракт Коуту належить Манчестер Сіті, а Савіо – французькому Труа, який також входить до City Football Group.

Зазначається, що Жирона могла б викрутитися із ситуації, якби викупила контракти гравців у зимове трансферне вікно, проте клуб, у якому виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик, зараз таких грошей не має.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті розглядає можливість підписання Савіо.