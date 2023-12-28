Іспанія

Цікава добірка виступів українського голкіпера в іспанському чемпіонаті.

Офіційний YouTube-канал іспанської Ла Ліги опублікував відео із яскравими моментами українського воротаря мадридського Реалу Андрія Луніна.

Нагадаємо, 24-річний українець отримав шанс проявити себе у складі "вершкових" після серйозної травми основного воротаря Тібо Куртуа, незважаючи на те, що Реал одразу взяв в оренду Кепу Аррісабалагу з Челсі.

Цього сезону Лунін провів дев'ять поєдинків у всіх турнірах, з яких чотири на нуль при шести пропущених м'ячах.

Свій наступний матч Реал проведе проти Мальорки. Гра пройде 3 січня 2024 року.