Іспанія

Український вінгер відновився після травми.

Вінгер Жирони Віктор Циганков відновився після травми та вже тренується разом із командою. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 26-річний українець був змушений пропустити два останні матчі команди Мічела через травму.

Також разом із командою працював український форвард Артем Довбик, який мав невелике пошкодження після останньої зустрічі.

Цього сезону Циганков провів 16 матчів, в яких забив три м'ячі та віддав три асисти. На рахунку Довбика 18 зустрічей, 11 забитих м'ячів та шість асистів.

Свій наступний матч Жирона проведе проти мадридського Атлетіко. Гра відбудеться 3 січня.