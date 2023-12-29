Іспанія

Зможе бразилець повторити досягнення своїх кумирів?

Зимовий новачок каталонської Барселони бразилець Віктор Роке розповів про свій переїзд на Камп Ноу. Цитує його офіційний сайт "блаугранас".

"Спершу я не повірив про можливість переходу до Барси. Потім все стало серйозніше і я поговорив із татом. Коли все підтвердилося, я був дуже щасливий, бо збулася моя мрія.

Я все життя вболівав за Барсу. І це був єдиний мій варіант.

Це найкращий клуб світу, я завжди мріяв тут грати. Мої великі кумири Ромаріо та Неймар грали за цю команду і написали тут історію. Я хочу повторити їх шлях у цьому клубі. Приємно захищатиме честь цієї футболки.