Віктор Роке, Getty Images
29 грудня 2023, 16:23
Зимовий новачок каталонської Барселони бразилець Віктор Роке розповів про свій переїзд на Камп Ноу. Цитує його офіційний сайт "блаугранас".
"Спершу я не повірив про можливість переходу до Барси. Потім все стало серйозніше і я поговорив із татом. Коли все підтвердилося, я був дуже щасливий, бо збулася моя мрія.
Я все життя вболівав за Барсу. І це був єдиний мій варіант.
Це найкращий клуб світу, я завжди мріяв тут грати. Мої великі кумири Ромаріо та Неймар грали за цю команду і написали тут історію. Я хочу повторити їх шлях у цьому клубі. Приємно захищатиме честь цієї футболки.
У Ла Лізі ми завжди намагаємось забратися на вершину, наскільки це можливо. Боротимемося за перемогу в Лізі чемпіонів. Бо, як відомо, тут у Барсі потрібні лише перемоги.
На індивідуальному рівні я хотів би робити внесок в успіхи команди. Зроблю все можливе, щоб допомогти партнерам", — заявив Роке.
Нагадаємо, трансфер 18-річного Віктора Роке з бразильського Атлетіко Паранаєнсе був узгоджений минулого літа. Молодий форвард коштував каталонцям 40 мільйонів євро.