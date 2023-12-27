Іспанія

18-річний бразилець вже прилетів до Барселони.

Барселона у своїх соціальних мережах анонсувала першого зимового новачка команди – нападаючого Віктора Роке.

Нагадаємо, трансфер 18-річного бразильця з Атлетіко Паранаєнсе був узгоджений минулого літа. Молодий форвард коштував каталонцям 40 мільйонів євро.

У футболіста вже погоджено контракт із "блаугранас" до літа 2031 року, а клаусула становитиме 500 млн євро.

Сьогодні ж клуб опублікував фото та відео того, як Віктор прилетів до Барселони. Презентація гравця очікується 3 січня.

Barcelona le sienta bien pic.twitter.com/PwKseswESw — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 27, 2023

Минулого сезону Роке провів 45 матчів, у яких забив 21 гол та віддав вісім гольових передач.