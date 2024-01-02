Іспанія

У каталонської команди інші цілі.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес поділився очікуваннями від нинішнього сезону Ла Ліги.

"Багато вболівальників може подумати, що Жирона мусить боротися за титул, враховуючи, як добре ми виступали до цього часу. Але наша мета не в тому, щоб фінішувати першими.

Ми хочемо провести чудовий рік і фінішувати в зоні єврокубків, що було б величезним досягненням для Жирони", — сказав Мічел.

В наступному турі каталонці зіграють проти Атлетіко. Матч Жирона – Атлетіко відбудеться 3 січня о 22:30 за київським часом.