Іспанія

Англієць підвів свою команду.

В матчі 19-го туру Ла Ліги Хетафе на своєму полі поступився Райо Вальєкано з рахунком 0:2. Господарі поля догравали матч вдев'ятьох.

В першому таймі вилучення отримав Латаса. А по перерві пряму червону перед собою побачив Мейсон Грінвуд. Англійця було вилучено за суперечки з арбітром.

В поточному сезоні Грінвуд зіграв 15 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Барселона та Атлетіко стежать за Грінвудом.