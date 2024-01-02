Італія

Талановитий італієць може опинитися у гранді Серії А.

Правий півзахисник Верони Філіппо Терраччано зацікавив Мілан, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

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За даними Романо, "россонері" просуваються у переговорах щодо підписання 20-річного італійця. Сьогодні, 2 грудня, відбулася позитивна зустріч з агентом гравця.

Терраччано пропонується п'ятирічний контракт. Сам півзахисник зацікавлений у переході.

У цьому сезоні він взяв участь у 19 матчах Верони у всіх турнірах, відзначившись асистом. Портал transfermarkt оцінює Терраччано у 3,5 мільйони євро.

Нагадаємо, нещодавно Верону залишив захисник Ісак Гін, який перебрався до Аталанти.