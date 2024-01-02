Іспанія

Думка тренера мадридського Атлетіко.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне висловився про боротьбу за чемпіонство в Ла Лізі і, зокрема, прокоментував успіхи свого майбутнього суперника — Жирони.

"Насамперед ми дивимося, хто бореться за місця у Лізі чемпіонів, а потім уже на тих, хто нас випереджає. Загроза є з обох боків, адже такі команди, як Реал Сосьєдад, Атлетик, Валенсія, працюють дуже добре. А є і Жирона, яка, поза сумнівом, займатиме одне з перших чотирьох місць до кінця сезону.

Потрапити до ЛЧ цього року буде складно, і це йде на користь чемпіонату так само як це відбувається в Англії, де є Ліверпуль, Астон Вілла. Думаю, для решти так цікавіше.

Зазвичай у нашому чемпіонаті такого не відбувається, тому що історично склалося так, що Реал та Барселона – монстри на рівні Іспанії та на міжнародному рівні. Ми боремося за титул у чемпіонаті, в якому виступають дві найкращі команди світу", – сказав головний тренер Атлетіко.

Матч Жирона – Атлетіко відбудеться 3 січня о 22:30 за київським часом.