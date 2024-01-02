Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Хетафе - Райо Вальєкано - Getty Images
02 січня 2024, 20:28
Райо обіграв Хетафе у виїзному матчі. Серхіо Камельйо оформив дубль за гостей, а в складі господарів двома червоними картками відмітилися Хуан Латаса і Мейсон Грінвуд.
Наразі колектив Хосе Бордаласа посідає 11 сходинку у таблиці. Його опонент йде на 8 позиції.
Хетафе — Райо Вальєкано 0:2
Голи: Камельйо, 45, 47
Хетафе: Сорія — Суарес (Альдерете, 69), Джене (Мітрович, 77), Альварес (Аленья, 69), Ріко — Грінвуд, Максимович, Мілья (Унал, 69), Мата (Кармона, 57) — Майораль, Латаса
Райо: Дімітрієвські — Балью, Ернандес, Лежен, Еспіно (Чаваррія, 46) — Паласон, Лопес (Сісс, 57), Валентін, де Фрутос (Бебе, 86) — Камельйо (Фалькао, 75), Перес (Нтека, 46)
Попередження: Джене, Латаса, Мата, Суарес, Альдерете — Еспіно, Перес, Сісс
Видалення: Латаса, Грінвуд