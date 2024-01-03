Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та Мальорка.

Мадридський Реал проведе домашній матч проти Мальорки в рамках дев'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги на Сантьяго Бернабеу.

Карло Анчелотті, після перемоги над Алавесом (1:0), залучив до стартового складу Андрія Луніна до рамки воріт, тоді як Чуамені гратиме в центрі оборони, а Карвахаль розташується праворуч від нього. Вінісіус повернеться на лівий фланг атаки.

Хав'єр Агірре, на тлі перемоги над памплонською Осасуною (3:2), використав із перших хвилин ван дер Гейдена в трійці в центрі захисту.

Реал: Лунін — Карвахаль, Чуамені, Рюдігер, Фран Гонсалес — Кроос — Вальверде, Модрич — Беллінгем — Родріго, Вінісіус.

Запасні: Аррісабалага, Фран Гарсія, Хоселу, Л. Васкес, Себальйос, Браїм, Гюлер, Пас, Каррільйо.



Мальорка: Райкович — Гонсалес, ван дер Гейден, Раїльйо, Настасич, Маффео — Коста, Морланес — Санчес, Д. Родрігес — Ларін.

Запасні: Гріф, Куельяр, Лато, Маскарель, Копете, Пратс, Дардер, Лябрес, Ндіає, Д. Лопес, Маркос, Луна.



Гра Реал — Мальорка почнеться о 20:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.