Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 19-го туру Прімери, який пройде 03 січня та розпочнеться о годині 20:15.

У рамках дев'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Мадрид та Мальорка.

РЕАЛ МАДРИД — МАЛЬОРКА

СЕРЕДА, 03 СІЧНЯ, 20:15. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО РУЇС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Реал Мадрид спробує виграти черговий матч у чемпіонаті. Мальорці також потрібні пункти.

Ла Ліга повертається до гри у 2024 році. Зараз "острів'яни" посідають 14 місце в таблиці і ще не досягли найкращої форми в цьому сезоні. Раніше команда в гостях обіграла Осасуну з рахунком 3:2 і буде сподіватиметься виграти дану зустріч. Однак попередня перемога на Сантьяго Бернабеу відбулася 15 років тому, тобто в 2009 році.

Тим часом Реал на даний момент займає перше місце в турнірній таблиці і перебуває у вражаючій формі в цьому сезоні. У попередньому матчі "лос-бланкос" перемогли Алавес з рахунком 1:0 і хочуть продовжувати здобувати важливі бали. Колектив Карло Анчелотті всупереч багатьом прогнозам та кадровій ситуації продовжує виступати впевнено в усіх турнірах. Враховуючи проблеми у центрі захисту навряд чи вдасться не пропустили від опонента, втім скоріше всього вдасться забити більше. Цього сезону Мальорка є нестабільною і в середу її чекає серйозне випробування.

Команда з Мадрида, дивлячись на історію попередніх 25 років змагань, виграла 25 матчів із 44. Мальорка вигравала 13 разів. У гольовому плані господарі також мають перевагу, до того ж відчутну.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Чуамені, Гарсія — Вальверде, Модрич, Кроос, Беллінгем — Діас, Родріго

Мальорка: Райкович — Маффео, Гонсалес, Ральо, Настасич, Лато — Санчес, Саму, Дардер, Родрігес — Ларін

Не зіграють: Куртуа, Алаба, Мілітао, Начо — Вальєнт, Коста, Мурікі

Під питанням: Камавінга, Менді

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