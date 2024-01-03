У рамках дев'ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал Мадрид та Мальорка. 

РЕАЛ МАДРИД — МАЛЬОРКА 
СЕРЕДА, 03 СІЧНЯ, 20:15. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО РУЇС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO 

Реал Мадрид спробує виграти черговий матч у чемпіонаті. Мальорці також потрібні пункти. 

Ла Ліга повертається до гри у 2024 році. Зараз "острів'яни" посідають 14 місце в таблиці і ще не досягли найкращої форми в цьому сезоні. Раніше команда в гостях обіграла Осасуну з рахунком 3:2 і буде сподіватиметься виграти дану зустріч. Однак попередня перемога на Сантьяго Бернабеу відбулася 15 років тому, тобто в 2009 році. 

Тим часом Реал на даний момент займає перше місце в турнірній таблиці і перебуває у вражаючій формі в цьому сезоні. У попередньому матчі "лос-бланкос" перемогли Алавес з рахунком 1:0 і хочуть продовжувати здобувати важливі бали. Колектив Карло Анчелотті всупереч багатьом прогнозам та кадровій ситуації продовжує виступати впевнено в усіх турнірах. Враховуючи проблеми у центрі захисту навряд чи вдасться не пропустили від опонента, втім скоріше всього вдасться забити більше. Цього сезону Мальорка є нестабільною і в середу її чекає серйозне випробування. 

Команда з Мадрида, дивлячись на історію попередніх 25 років змагань, виграла 25 матчів із 44. Мальорка вигравала 13 разів. У гольовому плані господарі також мають перевагу, до того ж відчутну.  

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ 

Реал Мадрид: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Чуамені, Гарсія — Вальверде, Модрич, Кроос, Беллінгем — Діас, Родріго 

Мальорка: Райкович — Маффео, Гонсалес, Ральо, Настасич, Лато — Санчес, Саму, Дардер, Родрігес — Ларін 

Не зіграють: Куртуа, Алаба, Мілітао, Начо — Вальєнт, Коста, Мурікі 

Під питанням: Камавінга, Менді 

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footballпрогноз 2:0