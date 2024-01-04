Іспанія

Цікавий старт нового етапу кар’єри гравця.

Аргентинський воротар Аугусто Баталья всю свою професійну кар’єру проводив на батьківщині в складі різноманітних клубів, але запам’ятався, передусім, за виступами у голкіперському светрі рідного Рівер Плейта.

Саме з цим клубом іспанська Гранада й проводила перемовини щодо трансферу 27-річного виконавця посеред поточного сезону й напередодні завершила перемовини домовленістю про оренду з можливістю викупу в разі виконання певних умов.

Відбувся анонс переходу футболіста, вже за кілька годин він провів перший матч у новому клубі в рамках Ла Ліги.

У дев’ятнадцятому турі Гранада на власному полі здолала Кадіс, і Баталья в цьому матчі зберіг власні ворота недоторканими (2:0).

У попередньому сезоні в складі Сан Лоренсо, де він виступав на правах чергової оренди, це вдавалось зробити в 30 випадках із 51 матчів, тоді як пропустив Аугусто всього 29 голів.

Очікувана вартість повноцінного трансферу складає 6 млн євро.