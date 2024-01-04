Іспанія

Президент ради директорів каталонців відповів на чутку в пресі щодо українського форварда та інших гравців своєї команди.

Напередодні іспанське видання Marca та британський таблоїд The Sun опублікували інформацію про те, що лондонський Челсі зацікавлений у підписанні нападника національної збірної України та Жирони Артема Довбика.

Президент ради директорів Жирони Пере Гвардіола відповів на питання щодо трансферних чуток у пресі, головними дійовими особами яких на тлі останніх успіхів у Ла Лізі стають деякі гравці каталонців, зокрема 26-річний українець.

"Таке відчуття, ніби всі продаються. Кожного разу, коли я відкриваю пресу, я читаю, що є пропозиції щодо всіх: Мігель Гутьєррес, Алейш, Савіо, Довбик. Пропозицій немає, чутки це все. У нас немає пропозицій ні по кому.

Ні щодо Алейша Гарсії від Барселони, ні щодо Довбика від Челсі — ні по кому. І ми теж не маємо наміру нікого продавати. Річ у тім, що журналісти дуже люблять трансфери.

А правда в тому, що у нас хороша команда. Це нормально, що зрештою такі речі [трансферні чутки] мають місце бути. Люди звертають увагу, тому що ми робимо все добре", — цитує слова Пере Гвардіоли Relevo.

У поточному сезоні іспанської Ла Ліги Артем Довбик провів за Жирону 18 поєдинків, в яких він забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.