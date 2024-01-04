Гравець прокоментував виступи своєї команди у цьому сезоні.
Даніель Карвахаль - Getty Images
04 січня 2024, 21:34
Даніель Карвахаль прокоментував виступи Реалу Мадрид - повідомляє офіційний сайт клубу.
"Кількість пропущених голів дуже добре говорить про захист і всю команду. З такою великою кількістю травм кожен партнер по команді виходить і віддає всі сили.
Це відображається на наших показниках і сухих матчах".
Цього сезону він провів 18 матчів в усіх можливих турнірах, забив два голи і віддав два асисти.