Іспанія

Гравець прокоментував виступи своєї команди у цьому сезоні.

Даніель Карвахаль прокоментував виступи Реалу Мадрид - повідомляє офіційний сайт клубу.

"Кількість пропущених голів дуже добре говорить про захист і всю команду. З такою великою кількістю травм кожен партнер по команді виходить і віддає всі сили.

Це відображається на наших показниках і сухих матчах".

Цього сезону він провів 18 матчів в усіх можливих турнірах, забив два голи і віддав два асисти.