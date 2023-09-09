31-річний футболіст дав свій коментар.
ГАБРІ ВЕЙГА - OK FICHAJES
09 вересня 2023, 19:59
Дані Карвахаль розуміє перехід 21-річного Габріеля Вейгі до Саудівської Аравії.
"Йому трохи за 20 років, і я чудово його розумію, коли він отримує таку вигідну пропозицію.
Коли я поїхав до Німеччини і підписав п'ятирічний контракт із Баєром, то насамперед купив батькам будинок.
Я родом із бідного району, так що це цілком зрозуміло", — наводить слова Карвахаля Marca.
Нагадаємо, що Вейга перейшов цього літа із Сельти до Аль-Ахлі.