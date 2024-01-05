Португалія

Бразильський центрфорвард підсилив гранда португальського футболу.

Бенфіка на своєму офіційному сайті повідомила про підписання 20-річного центрального нападника Маркоса Леонардо.

Бразильський форвард перебрався до команди, за яку виступає наш Анатолій Трубін, із Сантоса. Раніше повідомлялось, що Сантос вперше в історії вилетів з еліти чемпіонату Бразилії.

Сума трансферу склала приблизно 18 мільйонів євро та можливі додаткові виплати.

Футболіст підписав контракт на п'ять з половиною сезонів — до 2029 року і носитиме футболку з 36-м номером.

Минулого календарного року він провів 49 матчів в усіх можливих турнірах, забив 21 гол і віддав 4 асисти.

Бенфіка також встановила цінник на Рубена Невеша, якого хоче придбати Манчестер Юнайтед.