Аргентинець задоволений рівнем команди.
Сімеоне, Getty Images
05 січня 2024, 18:16
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився з приводу трансферної роботи клубу у січні. Цитує ентренадора Mundo Deportivo.
"Я вважаю, що ми досить добре укомплектовані. Безумовно, ми говоримо "Ласкаво просимо" всім гравцям, які готові прийти до нашого клубу і посилити його. Ми обговорили з керівництвом, що вони думають щодо цього. Можливо, нам доведеться попрацювати на ринку, але наразі я задоволений складом", — заявив аргентинський фахівець.
Раніше, Сімеоне прокоментував поразку від Жирони.