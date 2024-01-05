Іспанія

Аргентинець задоволений рівнем команди.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився з приводу трансферної роботи клубу у січні. Цитує ентренадора Mundo Deportivo.

"Я вважаю, що ми досить добре укомплектовані. Безумовно, ми говоримо "Ласкаво просимо" всім гравцям, які готові прийти до нашого клубу і посилити його. Ми обговорили з керівництвом, що вони думають щодо цього. Можливо, нам доведеться попрацювати на ринку, але наразі я задоволений складом", — заявив аргентинський фахівець.

Раніше, Сімеоне прокоментував поразку від Жирони.