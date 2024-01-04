Іспанія

Коментар аргентинського тренера після матчу з каталонцями.

Коуч мадридського Атлетіко Дієго Пабло Сімеоне прокоментував поразку від Жирони (3:4) в матчі 19-го туру Ла Ліги.

"Ми почали не найкращим чином, суперник був кращим протягом 30 хвилин, але ми чудово провели другий тайм і змогли зрівняти рахунок (3:3). Ми докладали величезних зусиль, тому довелося робити заміни.

Погано, що програли, тим більше конкуренту в боротьбі за вихід у Лігу чемпіонів. Ми не були настільки ж напористі, як вони. Ми були недостатньо надійні в обороні, щоб запобігти їхнім гольовим атакам. Вітаємо суперника, це був чудовий матч.

Відставання в чемпіонських перегонах? Я не заглядаю далі, ніж найближчий кубковий матч. Минуло стільки років, і нічого в цьому плані не змінюється", — сказав головний тренер Атлетіко.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Атлетіко в 19 турі іспанської Ла Ліги.