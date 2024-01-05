Іспанія

Рубен Бараха розповів, як допомагає своїм гравцям виходити з кризи, що зокрема стосується й українського форварда.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії Валенсію очікує зустріч із Картахеною, яка виступає в другому за силою іспанському дивізіоні.

Головний тренер "кажанів" Рубен Бараха розповів про вибір складу напередодні цього протистояння, зокрема згадавши про українського форварда Романа Яремчука, який відзначився дебютним голом у Ла Лізі в минулому матчі проти Вільярреала.

"Для нас немає поділу на Ла Лігу та Кубок Іспанії. Ми намагатимемося обирати найбільш конкурентоспроможний склад та боротимемося за результат у кожній грі. Я намагаюся зробити так, щоб гравці ніколи не втрачали відчуття, що можуть увійти у гру будь-якої миті. У сезоні гравці мають різні моменти, і завжди потрібно намагатися бути поруч із ними, особливо в ті дні, коли вони не грають.

Вихід із кризи – це завжди їхня винагорода. Ви можете надати їм моральну підтримку, але вони самі мають боротися із цією ситуацією. Це стосується Сержі Каноса, Уго Гільямона, який стартував у двох-трьох іграх, та Романа Яремчука – ми вже бачили його хорошу версію. Це їхня заслуга. Я просто намагаюся зробити так, щоби вони не відсторонилися від команди", — цитує слова Барахи Superdeporte.

Раніше повідомлялося, що Роман Яремчук потрапив до команди тижня у Ла Лізі від WhoScored завдяки голу у матчі 19 туру чемпіонату Іспанії проти Вільярреала (3:1).