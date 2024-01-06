Іспанія

Іспанський клуб орендує французького гравця.

Опорний півзахисник Інтера Люсьєн Агуме невдовзі приєднається до Севільї на правах оренди, передає журналіст Фабріціо Романо.

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За даними Романо, 21-річний француз вже пройшов медичне обстеження. Севілья матиме право викупу гравця за 8 мільйонів євро, тоді як в Інтера буде опція зворотнього викупу.

У цьому сезоні Агуме взяв участь лише в одному матчі "нерадзуррі" у Серії А, провівши на полі 4 хвилини. Його контракт із клубом розраховано до липня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Севілья також хоче підписати Давіда Фофана з Челсі (в оренді у берлінському Уніоні) і Станіса Ідумбо Музамбо з Аякса U-21.