Іспанія

Іранець може опинитися на Рамон Санчес Пісхуан.

Нападник леверкузенського Баєра Сердар Азмун, який цього сезону виступає на правах оренди за Рому, може перейти до іспанської Севільї. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що керівництво Севільї зв'язалося з Баєром для того, щоб дізнатися, чи можливий варіант із достроковим завершенням оренди Азмуна.

За інформацією джерела, "нервіонці" мають намір посилити свою лінію нападу в період зимового трансферного вікна. Наголошується, що андалусійський клуб веде роботу над підписанням ще двох форвардів. При цьому, нападник Челсі Датро Фофана, який у нинішньому сезоні виступає за берлінський Уніон, розглядається, як першочергова трансферна мета Севільї.

Цього сезону, Сердар Азмун зіграв за Рому 14 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.