Іранець може опинитися на Рамон Санчес Пісхуан.
Азмун, Getty Images
06 січня 2024, 15:35
Нападник леверкузенського Баєра Сердар Азмун, який цього сезону виступає на правах оренди за Рому, може перейти до іспанської Севільї. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що керівництво Севільї зв'язалося з Баєром для того, щоб дізнатися, чи можливий варіант із достроковим завершенням оренди Азмуна.
За інформацією джерела, "нервіонці" мають намір посилити свою лінію нападу в період зимового трансферного вікна. Наголошується, що андалусійський клуб веде роботу над підписанням ще двох форвардів. При цьому, нападник Челсі Датро Фофана, який у нинішньому сезоні виступає за берлінський Уніон, розглядається, як першочергова трансферна мета Севільї.
Цього сезону, Сердар Азмун зіграв за Рому 14 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.