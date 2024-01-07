Іспанія

Розглядається питання оренди гравця Манчестер Юнайтед.

Кількома днями раніше англійський Манчестер Юнайтед оголосив про одразу потрійне продовження контрактів із власними футболістами.

До переліку щасливців потрапив туніський атакувальний півзахисник Ганнібал Межбрі, угода якого тепер сягатиме літа 2025 року.

Однак плани "Червоних дияволів" щодо власного 20-річного виконавця в цьому сезоні є неоднозначними — під орудою Еріка тен Гага юнак рідко з’являється на футбольному полі, тож цілком доречно в такому випадку розглядати питання його оренди до іншого клубу.

У вирішенні проблеми радо готовий допомогти Евертон, але поки "іриски" просувались у перемовинах із гравцем та Юнайтед, на обрії з’явився й інший цікавий варіант.

Андалузька Севілья розпочала рух на омолодження власного складу й розглядає оренду Ганнібала до кінця сезону в якості важливого елементу цього процесу.

Останнє слово в такому випадку залишається за самим тунісцем, тоді як преса віддає перевагу все ж таки Евертону, оскільки таким чином гравець завжди буде в полі зору базового клубу.

У цьому сезоні Ганнібал відіграв 10 матчів (403 хвилини), забивши один гол.