Іспанія

Гравець ще не вийшов на "дорослий" рівень.

Каталонська Барселона нині продовжує перебувати в скрутному фінансовому становищі, тож більше не може покладатись на послуги інших клубів під час пошуку талантів у Південній Америці й переплачувати за гравців.

"Блаугранас" змушені робити все самі, і якщо 40-мільйонний новачок Вітор Роке вже навіть устиг дебютувати за іспанський гранд, то незабаром до нього може долучитись ще один співгромадянин — бразильський нападник Палмейраса Естеван Вілліан Алмейда де Олівейра Гонсалвес, або просто Естеван, чи, як його називають місцеві, "Мессіньйо" ("маленький Мессі").

Широкий профіль гри в атаці, ліва нога та 16-річний вік — це те, що привабило скаутів Барселони до цього футболіста.

Але вже зараз за юнака просять 10 млн євро, і якщо він дебютує за основну команду "зелених", то цінник може збільшитись у рази.

Наразі Естеван виступає на рівні U-20 та грає, переважно, в рамках турніру Копінья.

На його рахунку також є п’ять матчів та три голи за збірну Бразилії віком до 17 років.