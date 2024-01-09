Іспанія

Гравець допоможе клубу найближчим часом.

Марк-Андре тер Штеген може повернутися після непростого пошкодження найближчим часом.

Німецький голкіпер зробив операцію у листопаді, очікувалося, що він не зможе виступати принаймні два місяці, а перший матч у Лізі чемпіонів проти Наполі 21 лютого вважався плановим поверненням.

Втім, йому може знадобитися менше тижнів на повернення до виступів за Барселону, що пройшла до наступної стадії у національному кубку.

На Суперкубок Іспанії голкіпер не встигне, а ось далі може прийняти участь у матчах Прімери. Цього сезону він провів 17 матчів в усіх можливих турнірах.