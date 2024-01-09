Англія

Захисник Манчестер Юнайтед підбив підсумки кубкового матчу проти Вігана.

В 1/32 фіналу Кубка Англії Манчестер Юнайтед на виїзді здолав представника Першої ліги Англії (третього за силою дивізіону) з рахунком 2:0. Захисник команди Діогу Далот прокоментував прохід у наступний раунд.

"Ми створили багато моментів та могли забити більше. Загалом ми контролювали гру, у нас було кілька добрих моментів, і я радий, що ми перемогли. Перший гол надало нам впевненості. Він був потрібен нам, щоб ми могли бути спокійнішими й не поспішали.

Ми тут заради трофеїв. Ми — Манчестер Юнайтед, і хочемо вигравати усі трофеї", – сказав Далот.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Віган — Манчестер Юнайтед в 1/32 фіналу Кубка Англії.