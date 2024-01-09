Англійський півзахисник може продовжити кар'єру під керівництвом Хаві.
ДЖЕССІ ЛІНГАРД, GETTY IMAGES
09 січня 2024, 09:36
Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард перебуває без клубу після відходу з Ноттінгем Форест після закінчення сезону-2022/23. Гравець в пошуках нової команди.
Як повідомляє Diario Sport, 31-річного футболіста запропонували підписати каталонському клубу на правах вільного агента. Англієць вважає, що Барселона відмінно підходить для повернення на колишній рівень.
Гравець встиг потренуватися з Вест Гемом та Аль-Іттіфаком, але пропозицій від цих клубів так і не дочекався.
Портал Transfermarkt оцінює гравця у 6 мільйонів євро.