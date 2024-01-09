Камерунський півзахисник виступав в Україні протягом півроку.
Мартін Онгла, Getty Images
09 січня 2024, 18:50
Опорний півзахисник Верони Мартін Онгла може невдовзі повернутися до Гранади, де починалась його кар'єра.
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Повідомляється, що іспанський клуб вже уклав угоду про підписання контракту з 25-річним камерунцем.
Верона отримає за свого гравця близько 3 мільйонів євро. Незабаром Онгла вирушить до Іспанії, щоб завершити трансфер.
У цьому сезоні півзахисник встиг взяти участь у 17 матчах Верони у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.
У січні-липні 2019 року Онгла виступав за львівські Карпати на правах оренди (16 матчів, 2 голи і 2 асисти).
Нещодавно Гранада оголосила про підписання захисника РБ Зальцбург Пьонтковскі.