Україна

Львівська команда готується до другої частини сезону.

Гравці Руху та Руху U-19 вийшли з відпустки та прибули на клубну базу у Винниках. Тут "жовто-чорні" пройшли медобстеження та тестування, а згодом провели перше тренування у 2024 році.

Так, наразі до тренувань приступили гравці першої команди. Водночас легіонери Руху приєднаються до команди на кілька днів пізніше.

Нагадаємо, першу частину зимових зборів "жовто-чорні" проведуть на клубній НТБ. Водночас 21 січня Рух вирушить на збори у Словенію, де зіграє 10 спарингів з суперниками зі Словенії, Боснії та Герцеговини, Австрії та Сербії.

Раніше з відпустки вийшли гравці Кривбасу.