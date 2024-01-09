Іспанія

Тренер може залишитися у національній команді на декілька наступних турнірах.

Луїс де ла Фуенте може продовжити свою угоду зі збірною Іспанії.

Іспанська федерація наразі не визначилася зі своїм рішенням, тому що очікує на призначення нового президента.

Луїс Рубіалес пішов у відставку через скандал з поцілунком Джанні Ермосо.

Наставник вивів команду на Євро-2024, очоливши її після Луїса Енріке, а раніше працював у молодіжних збірних країни, вигравши два чемпіонати Європи. Іспанія під його керівництвом також виграла Лігу націй.