Луїс де ла Фуенте може продовжити свою угоду зі збірною Іспанії. 

Іспанська федерація наразі не визначилася зі своїм рішенням, тому що очікує на призначення нового президента. 

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Наставник вивів команду на Євро-2024, очоливши її після Луїса Енріке, а раніше працював у молодіжних збірних країни, вигравши два чемпіонати Європи. Іспанія під його керівництвом також виграла Лігу націй. 