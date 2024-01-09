Тренер може залишитися у національній команді на декілька наступних турнірах.
Луїс де ла Фуенте - Getty Images
09 січня 2024, 20:36
Луїс де ла Фуенте може продовжити свою угоду зі збірною Іспанії.
Іспанська федерація наразі не визначилася зі своїм рішенням, тому що очікує на призначення нового президента.
Луїс Рубіалес пішов у відставку через скандал з поцілунком Джанні Ермосо.
Наставник вивів команду на Євро-2024, очоливши її після Луїса Енріке, а раніше працював у молодіжних збірних країни, вигравши два чемпіонати Європи. Іспанія під його керівництвом також виграла Лігу націй.